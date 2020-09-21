محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

أعلن الفنان حسام داغر، وفاة خالته الكبرى بالاسكندرية.

ونشر "داغر" صورة تجمعه بخالته، عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، وعلق: "توفيت إلى رحمة الله خالتي الكبرى وأمي الثانية في منزلها بالاسكندرية".

وتابع: "صلاة الجنازة غداً الإثنين بعد صلاة الظهر بمسجد المواساه الإسكندرية، والدفن بمدافن العائلة هناك في مدافن المنارة".

وأضاف: "إنه حقاً عام الحزن، كانت دوماً مبتسمة وصوتها مصدر للأمان للجميع.. سلمي على أمي وأحضنيها قوي إلى أن نلتقي جميعاً .. اللَّهُمَّ إِنِّي أسألُكَ أن تَجعَلَ خَيْرَ عَمَلي آخِرَهُ، وَخَيرَ أيامي يَوماً ألقاكَ فيه، إنَّك عَلى كُلِّ شَيءٍ قَد قدير".

يذكر أن حسام داغر، شارك في سباق دراما رمضان بمسلسل "النهاية"، الذي حقق نجاحا كبيرا وقت عرضه

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كانت هذه تفاصيل خبر وفاة خالة حسام داغر وتشييع جثمانها بمسجد المواساة بالإسكندرية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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