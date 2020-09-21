9 أكتوبر.. أنغام تحيي حفلًا غنائيًا في التجمع الخامس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
تستعد المطربة أنغام لإحياء حفل غنائي يوم الجمعة الموافق 9 أكتوبر على مسرح المنارة بالتجمع الخامس.
ونشرت أنغام بوستر دعائي للحفل، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "وحشتوني، مبسوطة أننا راجعين نتقابل من تاني في حفلة جديدة، يوم الجمعة 9 أكتوبر على مسرح المنارة بالتجمع الخامس، في إنتظاركم".
وتستعد المطربة أنغام لإحياء حفل غنائي في مدينة جدة، بمناسبة اليوم الوطني السعودي الـ 90.
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