تراند اليوم : مدرسة الإجرام في هولييود : نجوم مغتصبين ومتحرشين وتجار ممنوعات

تٌخفى وجوه مشاهير هوليوود الملائكية البريئة جرائم صادمة يصعب على الجميع تصديقها، فالممثل كغيره من البشر يصيب ويخطئ ويتعرض للعقوبات القانونية ليصبح عبره للملايين.

أبرز جرائم مشاهير العالم

ونشر موقع ” mamasuncut” قائمة كاملة لأبرز الجرائم والقضايا التي تورط فيها مشاهير هوليوود؛ كان أبرزها على الإطلاق إلقاء القبض على نجم هوليوود روبرت داوني جونيور بتهمة حيازة مسدس ناري وكمية كبيرة من المخدرات في تسعينيات القرن الماضي.

فيما أقدم الممثل الأمريكي إميل هيرش صاحب 35 عاماً على الاعتداء على مديرة أفلامه في مهرجان” Sundance Film “، عام 2015، وغرم بكفالة 5 ألاف دولار و تأدية 50 ساعة فى خدمة المجتمع.

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ووجهت لأسطورة المصارعة العالمية مايك تايسون تهمة الاغتصاب بعد اعتدائه على ” ديزيريه واشنطن” ملكة جمال أمريكا السابقة؛ فيما اتهم نجم هوليوود الشهير تشارلي شين لثلاث مرات على التوالي في قضايا عنف منزلي.

فيما اتهم الممثل ” مارك والبرج”بمحاولة قتل رجلين آسيويين في عام 1987؛ عقب التعدي عليهم بالضرب المبرح وتوجيه سبابات بذيئة عبارات عنصرية.