تراند اليوم : شاهد.. جيهان خليل تخطف القلوب بـ“الفستان الأبيض”

شاركت الفنانة المغربية جيهان خليل، جمهورها ومتابعيها أحدث ظهور لها ظهرت من خلاله بإطلالة بالفستان الأبيض من أحدث جلسة تصوير خضعت لها عبر صفحتها الخاصة بموقع تطبيق الصور القصير إنستغرام.

وكانت آخر أعمال جيهان خليل في الدراما التلفزيونية مسلسل “طاقة حب” مع المخرج أحمد يسري، ومن تأليف أحمد صبحي.

وشارك في بطولته عدد كبير من الفنانين من بينهم رشا مهدي ويسرا اللوزي وأحمد حاتم وأنوشكا وسامي مغاوري وباسل الزارو وأحمد صفوت ومحمود حجازي ومحمد جاميكا وسامح الصريطي ولمياء الأمير ومحمد العمروسي وهاني سراج وهاجر الشرنوبي وراندا عبد السلام وشيرين القاضي ومحمد حمدي وأشرف خاطر وسامر المنياوي.

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يشار إلى أن آخر فيلم شاركت فيه جيهان خليل كان فيلم بعنوان “صندوق الدنيا” من تأليف وإخراج عماد البهات، وبطولة عدد من الفنانين من بينهم خالد الصاوي ورانيا يوسف وباسم سمرة وعلاء مرسي وصلاح عبد الله وأحمد كمال، ومجموعة آخرى من الفنانين.