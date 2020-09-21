تراند اليوم : أحمد أمين يكشف عن دوره بفيلم ” بره المنهج” – شاهد

نشر الفنان أحمد أمين صورة تجمعه بأبطال فيلم “”برة المنهج” ماجد الكدوانى وروبى وأسماء أبو اليزيد وشريف الدسوقى والمخرج عمرو سلامة يحملون الورود.

وكشف أمين عن دوره في الفيلم الجديد وعلق على الصورة “اتبسطت جددا مع الناس الجميلة دي.. ومبسوط إني هكون ضيف شرف في فيلمهم الجديد “برة المنهج”.. بطولة الفنان ماجد الكدواني وروبي واسماء ابو اليزيد و شريف الدسوقي واخراج عمرو سلامة.. انا اشتريت تذكرة من دلوقتي!

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يشار إلى أن أحمد أمين انتهى من تصوير دوره في مسلسل “ما وراء الطبيعة” المقتبس أحداثه من سلسلة “ما وراء الطبيعة” للروائي أحمد خالد توفيق.

يجسد أمين دور “الدكتور رفعت إسماعيل”، ويشارك في البطولة رزان جمال وآية سماحة وسما إبراهيم، ومن المقرر عرضه على شبكة Netflix.