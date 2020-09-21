شكرا لقرائتكم خبر عن سماح أنور: عندى 22 قطة مربياها فى البيت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت الفنانة سماح أنور خلال استضافتها مع الإعلامية إيمان الحصرى في برنامج "مساء دى أم سى" الذى يذاع على فضائية دى أم سى أنها استمتعت بالعمل مع الفنان محمد صبحى في مسلسل "سنبل بعد المليون" واصفة إياه بأستاذ كبير وفنان عظيم تعلمت منه الكثير.

وأضافت أن لديها 22 قطة في المنزل وكل واحدة لها شخصية بذاتها مشيرة إلى أنها تعشق القطط من صغرها، ولابد من التعامل معها بشكل أليف وليس قاسيًا خاصة أننى رأيت مؤخرًا أفعالاً غير سلوكية تحدث معها ويجب الرأفة بها.





يشار إلى أن سماح أنور شاركت فى رمضان قبل الماضى بمسلسل "بدل الحدوتة تلاتة" مع النجمة دنيا سمير غانم للمخرج خالد الحلفاوى تأليف أيمن وتار، وشارك فى بطولته كل من هشام ماجد وسمير غانم ومحمد سلام وبيومى فؤاد وشيماء سيف وآخرون.

وكانت أحداث المسلسل تدور حول 3 شخصيات بقصص مختلفة، الأولى بيلا: التي تمتاز بشخصيتها القوية والمسيطرة وتعمل في إصلاح العلاقات العاطفية، والثانية لهفة: تحلم بالشهرة فتستخدم كل أساليب الكذب للوصول لها، والثالثة لولي: التي تعيش في مزرعة بطاطس، بعد اختفاء أهلها واعتقادها أن العالم انتهى، حتى تتقابل مع جمال الذي يخبرها أن العالم ما زال مستمر، فتقرر الخروج والبحث عن والديها.