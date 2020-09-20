هل تعرض سمير غانم لأزمة صحية؟

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - نفى الفنان المصري سمير غانم، تعرضه لأزمة صحية طارئة، وخضوعه لفحوصات الطبية، مساء الأحد، للاطمئنان على حالته.

وقال غانم في تصريحات لوسائل إعلام محلية مصرية، أنه بخير وصحته جيدة، ولم يذهب لأي مستشفى، وأنه يتواجد حاليا في منزله.

وأضاف مازحًا: "سمعت خبر مرضي وتدهور صحتي زي الناس بالظبط، ومعرفش مين بيطلع الكلام الفاضي ده".

كانت وسائل التواصل الاجتماعي تداولت خبرا عن تدهور الحالة الصحية للفنان سمير غانم، وهو ما نفاه نقيب المهن التمثيلية في مصر الدكتور أشرف زكي.

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على الصعيد الفني، من المقرر أن يظهر سمير غانم فى فيلم "تسليم أهالى" للنجمة دنيا سمير غانم، ويقدم دور والدها خلال أحداث الفيلم، ويكون بجوارها طول الوقت، خاصة أنها تتعرض لكثير من المواقف الصعبة والمطاردات بشكل كوميدى من الفنانة لوسى، التى تجسد دور بلطجية خلال الأحداث.

فيلم "تسليم أهالى" يعد البطولة المطلقة الأولى فى السينما للنجمة دنيا سمير غانم، بعدما قدمت أكثر من بطولة فى الدراما التليفزيونية على مدار السنوات الأخيرة.

ويشاركها بطولة الفيلم هشام ماجد وبيومى فؤاد ودلال عبد العزيز ومحمد أوتاكا، على أن يظهر عدد من النجوم كضيوف شرف منهم سمير غانم وإيمى سمير غانم ولوسى وآخرين.

الفيلم من تأليف شريف نجيب، وإخراج خالد الحلفاوى.