الترجي بطلا لكأس السوبر التونسي للمرة الخامسة في تاريخه المزيد

تُوج فريق الترجي بطلا لكأس السوبر التونسي للمرة الخامسة في تاريخه عقب التغلب على الصفاقسي بركلات الترجيح بنتيجة 5-4.
المباراة أقيمت على الملعب الأولمبي برادس بين الترجي بطل الدوري التونسي، والصفاقسي حامل النسخة الماضية من لقب الكأس.
وانتهى الوقت الأصلي من المباراة بالتعادل السلبي بدون أهداف، لينتقل الفريقان إلى ركلات الترجيح بشكل مباشر.
وفي ركلات الترجيح، سادت حالة من الإثارة، قبل أن ينجح الترجي في حسم اللقب لصالحه عقب الفوز بها بنتيجة 5-4.
وباتت هذه المرة هي الخامسة التي ينجح فيها الترجي في الفوز ببطولة كأس السوبر التونسي، ليكون أكثر الفرق حصولا على اللقب.
وابتعد الترجي بفارق لقبين عن الإفريقي ثاني أكثر الفرق حصولا على كأس السوبر التونسي بـ3 ألقاب، بالتساوي مع النجم الساحلي.
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