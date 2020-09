تعرف على قائمة ترشيحات جوائز الـEmmys قبل انطلاق الحفل الافتراضى للدورة الـ 72

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ساعات قليلة تفصلنا عن انطلاق الحفل الافتراضي الأول من نوعه لجوائز الأيمي Emmys لدورتها الـ 72، التى تقام لأول مرة بدون سجادة حمراء أو جمهور، وستنطلق عبر قناة ABC الأمريكية ويقدمها النجم العالمي جيمي كاميل في لوس أنجلوس الأمريكية في قاعة خالية من النجوم.

وفيما يلي القائمة الكاملة لترشيحات الحفل الافتراضي الأول قبل الإعلان عن جوائز الدورة الـ 72، والتي تم تحديدها بدون جمهور بسبب تفشي وباء كورونا المستجد واتباعاً لتعليمات السلامة:

“Better Call Saul” (AMC)

“The Crown” (Netflix)

“The Handmaid’s Tale” (Hulu)

“Killing Eve” (BBC America/AMC)

“The Mandalorian” (Disney Plus)

“Ozark” (Netflix)

“Stranger Things” (Netflix)

“Succession” (HBO)

“Curb Your Enthusiasm” (HBO)

“Dead to Me” (Netflix)

“The Good Place” (NBC)

“Insecure” (HBO)

“The Kominsky Method” (Netflix)

“The Marvelous Mrs. Maisel” (Amazon Prime Video)

“Schitt’s Creek” (Pop TV)

“What We Do in the Shadows” (FX)