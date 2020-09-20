شكرا لقرائتكم خبر عن ميلى بوبى براون تزين غلاف مجلة GLAMOUR الإنجليزية قبل فيلمها الجديد "صور" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصدرت النجمة العالمية ميلي بوبي براون غلاف المجلة الإنجليزية GLAMOUR، لتخطف الأنظار إليها قبل عرض فيلمها الجديد Enola Holmes الذي يشاركها فيه النجم العالمي هنري كافيل والنجم العالمي سام كلافلين.

ونشرت النجمة العالمية صاحبة الـ 16 عاما صورا تصدرها للغلاف عبر حسابها الشخصي بموقع إنستجرام، حيث ظهرت وهي ترتدي جاكيت باللون الأخضر وبنطلون جينز، أظهرها أكبر من عمرها بشكل كبير، وسرعان ما حصدت براون على عدد كبير من التعليقات والإعجابات.

Advertisements

وعلى جانب آخر، تنتظر ميلي بوبي براون عرض فيلمها الجديد Enola Holmes، مع النجم العالمي هنري كافيل والنجم سام كلافلين والنجمة هيلينا كارتر يوم 23 سبتمبر الحالى.

وكانت الصفحة الرسمية للشركة المنتجة نشرت مقطع فيديو للتريلر الأخير للفيلم الجديد والذي قادت فيه النجمة العالمية ميلي بوبي براون صاحبة شخصية Enola Holmes عملية البحث عن والدتها بمساعدة كل من أشقائها المحققين شارلوك هولمز ومايكروفت هولمز.

الفيلم يدور فى إطار دراما وتشويق، في إنجلترا بـ عام 1884، حيث يكون العالم على حافة التغيير، في صباح عيد ميلادها السادس عشر، تستيقظ إينولا هولمز (ميلي بوبي براون)، لتجد أن والدتها (هيلينا بونهام كارتر) اختفت، تاركة وراءها مجموعة غريبة من الهدايا ولكن لا يوجد دليل واضح حول مكان ذهابها أو لماذا، بعد طفولة شجاعة، وجدت إينولا نفسها فجأة تحت رعاية شقيقيها شيرلوك (هنري كافيل) وميكروفت (سام كلافلين)، ويحاول كلاهما إرسالها إلى مدرسة للسيدات الشابات.