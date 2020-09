شكرا لقرائتكم خبر عن أنجلينا جولى لـ its show time: فيلم the one and only ivan رسالة للتغلب على الأزمات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت النجمة العالمية أنجلينا جولى كواليس فيلمها الجديد the one and only ivan ، وذلك من خلال لقاء باستديو ديزنى، وأشارت جولى خلال لقاء عبر الإنترنت فى برنامج its show time، إلى أن الفيلم من الأفلام التى تخاطب كل شخص فى العائلة، مضيفة أن أحداثه مثيرة، حيث تظهر الغوريلا فى بداية الفيلم أنها عنيفة لكن نكتشف خلال الأحداث أنها عطوفة وحساسة لدرجة أنها تجيد الرسم. كما قالت جولى إن الفيلم يحمل رسالة وهى التغلب على الأزمات والاستمرار فى البحث والمحاربة من أجل الوصل لطريق الحب والحرية. ويحكى الفيلم، الذى تشارك فيه جولى الأداء الصوتى قصة غوريلا مميّزة مأخوذة عن كتاب حائز على عدة جوائز، وتركّز فكرة الفيلم الذى أنتجته ديزنى حول روعة الصداقة وقوة الخيال وأهمية المكان الذى نختاره وطناً لنا. كما يتناول العمل المأخوذ من قصة حقيقية لغوريلا يتمتع بموهبة استثنائية ومجموعة من الحيوانات الأخرى التى تُشاركه مكان العيش ذاته داخل مركز تسوق واقع فى ضواحى إحدى المدن. Advertisements وكان الكتاب الشهير الذى ألّفته كريستينا أبليجيت قد حاز على العديد من الجوائز، ومنها ميدالية نيوبيرى، عن فئة أفضل إسهام فى الأدب الأمريكى الموجه للأطفال فى عام 2013. وكان البرنامج قد استضاف مؤخرا النجم العالمى توم هانكس، للحديث عن فيلمه الجديد "Greyhound" المعروض على إحدى المنصات الإلكترونية. برنامج its show time فنى متخصص يركز على صناعة الترفيه بمختلف صورها وأشكالها، وكل ما يحيط بها من أمور تجذب الجمهور وتدفعه لمتابعة كل أشكال الفنون. كما يرصد الجديد فى السينما والتليفزيون والمسرح والموسيقى، بالإضافة إلى تسليط الضوء على عالم الموضة ومواقع التواصل الاجتماعي. ويعرض البرنامج على قناة cbc من السبت إلى الثلاثاء فى تمام الساعة التاسعة مساء، وتقدمه مها الصغير ودينا حويدق.

