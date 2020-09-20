شكرا لقرائتكم خبر عن محمد الحلو ومى فاروق يقدمان أغنية "واحد مننا" فى حب محمود رضا "صور" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قدم الفنان محمد الحلو والفنانة مى فاروق أغنية "واحد مننا" تأليف مدحت العدل، وألحان صلاح الشرنوبى وصاحبها أداء استعراضى لفرقة رضا فى الاحتفالية الخاصة بالفنان الراحل محمود رضا، وسبقها مشهد درامى من أداء وتمثيل الفنان ميدو عادل، والحفل بالكامل إخراج الدكتور الفنان عادل عبده الذى رحب بالحضور فى كلمته وشكر وزيرة الثقافة على دعمها وإسناد إخراج الحفل له، كما رحب بالمخرج الكبير خالد جلال ثم تحدث عن محمود رضا كأيقونة للرقص والاستعراض، وأكد أنه حاضر معنا بفنه، وقال عنه: "هو واحد من سفراء الفن المصرى وأحد أهم رواد القوة الناعمة، فتحية حب له لأنه صاحب التاريخ والحاضر والمستقبل" .

وعقب الأغنية عرض فيلم وثائقى بعنوان "محمود رضا تاريخ فى حب مصر" من إخراج ضياء داوود وأداء صوتى لحسن الشاذلى، وكانت قد بدأت احتفالية "ليلة فى حب فى حب الفنان الكبير محمود رضا" بلوحات استعراضية غنائية من أشهر أعماله وشارك فى بعضها بالغناء الفنان الكبير محمد رؤوف أحد أعضاء فرقة رضا القدامى، ويعد هو الوحيد الذى ما زال على قيد الحياة بالفرقة، ومن أشهر ما قدم حتى الآن (رحلة - حلاوة شمسنا – العرقسوس – الحجالة - رنة الخلخال – الفلاحين – الإسكندراني - سماح النوبة – العصايا – الكرنبة - الأقصر- النوبة).

وتشهد وزيرة الثقافة الدكتورة الفنانة إيناس عبد الدايم الاحتفالية وجميع قيادات الوزارة والمخرج الكبير خالد جلال رئيس قطاع الإنتاج والدكتور مدحت العدل والفنانة سميحة أيوب، والفنانة سميرة عبد العزيز والشاعر محمد بهجت.

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وكانت وزارة الثقافة أصدرت كتابا تذكاريا لهذه المناسبة سيتم توزيعه على الحضور، ويضم كلمات عن محمود رضا لكل من وزيرة الثقافة، الفنان خالد جلال، الفنان عادل عبده، الفنانة فريدة فهمى، الدكتور اشرف زكى، الفنان محمد صبحى، الدكتور عصمت يحيى، الدكتور مجدى صابر، الفنان الجداوى رمضان، الفنان نبيل مبروك، الفنان على الجندى، الفنان سيف عبد الرحمن، الفنان محيى اسماعيل، الدكتور محمود صلاح والمايسترو هشام نبوى.

يذكر أن محمود رضا ولد عام 1930 بالقاهرة، وتخرج فى كلية التجارة جامعة القاهرة عام 1954، وأسس فرقة رضا للفنون الشعبية مع شقيقه الراحل على رضا، وضع الكثير من تصميمات الاستعراضات التى وصلت بالفرقة إلى العالمية، شارك فى عدد من الأعمال السينمائية التى قدمتها فرقة رضا وغيرها، كما طاف قرى مصر ليتمكن من نقل صورة واضحة عن العادات والتقاليد فى مختلف المحافظات والتى برزت مصداقيتها فى تصميماته الناجحة .

الاحتفالية ينظمها قطاع الإنتاج الثقافى برئاسة الفنان خالد جلال ممثلا فى البيت الفنى للفنون الشعبية والاستعراضية برئاسة الفنان عادل عبده الذى هو أيضا مخرج الاحتفالية وصمم البوستر الدعائى للحفل الفنان مصطفى عوض جمع فيه صورتين لمحمود رضا على خلفية الحضارة المصرية الفرعونية والأهرامات حيث أن الراحل كان مهتما جدا بالحضارة الفرعونية .