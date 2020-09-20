شكرا لقرائتكم خبر عن إيناس عبدالدايم وسميحة أيوب وسميرة عبدالعزيز باحتفالية "ليلة فى حب محمود رضا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت احتفالية "ليلة في حب في حب الفنان الكبير محمود رضا" بلوحات استعراضية غنائية من أشهر أعماله، وشارك في بعضها بالغناء الفنان الكبير محمد رؤوف أحد أعضاء فرقة رضا القدامي، ويعد هو الوحيد الذي ما زال على قيد الحياة بالفرقة، ومن أشهر ما قدم حتى الآن (رحلة - حلاوة شمسنا - العرقسوس - الحجالة - رنة الخلخال - الفلاحين - الإسكندراني - سماح النوبة - العصايا - الكرنبة - الأقصر - النوبة). وتشهد وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم الاحتفالية وجميع قيادات الوزارة والمخرج الكبير خالد جلال رئيس قطاع الإنتاج، والدكتور مدحت العدل، والفنانة سميحة أيوب، والفنانة سميرة عبد العزيز، والشاعر محمد بهجت.

كانت قد أصدرت وزارة الثقافة كتابا تذكاريا لهذه المناسبة سيتم توزيعه علي الحضور ويضم كلمات عن محمود رضا لكل من وزيرة الثقافة، الفنان خالد جلال، الفنان عادل عبده، الفنانة فريدة فهمى، الدكتور اشرف زكى، الفنان محمد صبحى، الدكتور عصمت يحيى، الدكتور مجدى صابر، الفنان الجداوى رمضان، الفنان نبيل مبروك، الفنان على الجندى، الفنان سيف عبد الرحمن، الفنان محيى اسماعيل، الدكتور محمود صلاح والمايسترو هشام نبوى. Advertisements

يذكر أن محمود رضا ولد عام 1930 بالقاهرة، وتخرج في كلية التجارة جامعة القاهرة عام 1954، وأسس فرقة رضا للفنون الشعبية مع شقيقه الراحل على رضا، وضع الكثير من تصميمات الاستعراضات التي وصلت بالفرقة إلى العالمية، شارك في عدد من الأعمال السينمائية التي قدمتها فرقة رضا وغيرها، كما طاف قرى مصر ليتمكن من نقل صورة واضحة عن العادات والتقاليد في مختلف المحافظات والتى برزت مصداقيتها في تصميماته الناجحة .