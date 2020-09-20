شكرا لقرائتكم خبر عن سمير غانم يطمئن الجمهور بصوته: أنا زى القرد وشائعات تدهور صحتى حمل كاذب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفى الفنان الكبير سمير غانم، فى تصريحات خاصة لليوم السابع الشائعات المتداولة عن تدهور صحته وتعرضه لأزمة صحية، وقال الفنان الكبير فى تسجيل صوتى اختص به الخليج 365: "إزى كل الناس الحلوة أنا الحمد لله زى الفل والشائعات دى شيء طبيعى من ناس فاضية". وتابع قائلا: "الناس دى مش عارفة تعمل ايه؟ بيختاروا أى نجم ربنا أعطاه قبول والناس بتحبه ويظهر إن ده بيضايقهم فبيطلعوا عليه شائعات". Advertisements وأضاف سمير غانم ضاحكا: "قوليلهم معلشى حقكم عليا أنا زى القرد"، وأكد خلال المكالمة الهاتفية معه: "أنا زى الفل وباستعد لاستئناف عرض مسرحية لما الزهر يلعب بعد توقف العرض بسبب كورونا، هنعرض المسرحية ونصورها وقولوا للناس اللى عاوزة اطمن عليا إن الشائعات عن حالتى الصحية حمل كاذب".

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