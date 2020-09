شكرا لقرائتكم خبر عن روبرت باتينسون يعود لتصوير فيلمه The Devil All the Time بعد التعافى من كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عاد النجم العالمي روبرت باتينسون من جديد لتصوير أعماله الفنية والسينمائية المتوقفة، بعد تعافيه من إصابته بفيروس كورونا المستجد، التي لحقت به خلال الأسابيع الماضية، وكشفت بعض التقارير الأجنبية عن صور وصول باتينسون إلى موقع تصوير فيلمه الجديد The Devil All the Time. وظهر باتينسون في الصور وهو بصحبه النجم العالمي توم هولاند في كواليس تصوير فيلمهما القادم بعنوان The Devil All the Time، وهو ما يشير إلى عودته لتصوير أعماله المتوقفة والتي من ضمنها فيلم باتمان الجديد مع المخرج العالمي مات ريفز.

وكانت صحيفة فاريتي كشفت عن إصابة النجم العالمي البالغ من العمر 34 عاماً بفيروس كورونا، بعد أيام قليلة من استئناف تصوير فيلمه الجديد Batman وهو ما جاء بخسارة كبيرة على شركة الإنتاج التي تأخرت عدة أشهر بسبب تفشي فيروس كورونا وعادت للتوقف مرة أخرى بسبب إصابة بطل العمل. Advertisements



ولا يزال أمام المخرج مات ريفز ثلاثة أشهر فقط من التصوير لاستكمال الفيلم المنتظر بفارغ الصبر المقرر عرضه في دور العرض في أكتوبر 2021، وهو ما يعد سباق كبير مع الزمن للقائمين على الفيلم. ووفقاً لصحيفة الديلي ميل فإن النجم العالمي بدء بالشعور بتحسن بعد خروجه من العزل المنزلي المفروض من قبل السلطات الإنجليزية، والذي يجبر المصابين بفيروس كورونا المكوث داخل منزلهم لمدة 10 أيام على الأقل لحين تحسن حالته الصحية. وطلب ريفز من طاقم الفيلم الذي يبلغ 130 فرد العودة لاستكمال العمل إذا لم يكونوا من مخالطي النجم المصاب، من أجل إنقاذ الفيلم وتقليل الخسارة التي وصلت لأكثر من 5 ملايين دولار بسبب التأجيل.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر روبرت باتينسون يعود لتصوير فيلمه The Devil All the Time بعد التعافى من كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.