شكرا لقرائتكم خبر عن روبرت باتينسون يعود لتصوير فيلمه The Devil All the Time بعد التعافى من كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عاد النجم العالمي روبرت باتينسون من جديد لتصوير أعماله الفنية والسينمائية المتوقفة، بعد تعافيه من إصابته بفيروس كورونا المستجد، التي لحقت به خلال الأسابيع الماضية، وكشفت بعض التقارير الأجنبية عن صور وصول باتينسون إلى موقع تصوير فيلمه الجديد The Devil All the Time.

وظهر باتينسون في الصور وهو بصحبه النجم العالمي توم هولاند في كواليس تصوير فيلمهما القادم بعنوان The Devil All the Time، وهو ما يشير إلى عودته لتصوير أعماله المتوقفة والتي من ضمنها فيلم باتمان الجديد مع المخرج العالمي مات ريفز.





وكانت صحيفة فاريتي كشفت عن إصابة النجم العالمي البالغ من العمر 34 عاماً بفيروس كورونا، بعد أيام قليلة من استئناف تصوير فيلمه الجديد Batman وهو ما جاء بخسارة كبيرة على شركة الإنتاج التي تأخرت عدة أشهر بسبب تفشي فيروس كورونا وعادت للتوقف مرة أخرى بسبب إصابة بطل العمل.

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