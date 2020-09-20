شكرا لقرائتكم خبر عن سامح الصريطى لـ"تليفزيون الخليج 365": تحركنا ضد الإخوان لتشويههم الهوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الفنان القدير سامح الصريطى، إن الفنانين المصريين تجمعوا في 2013 بمجرد شعورهم بمحاولة تغيير الإخوان هوية مصر ، وتشويه الهوية التي عاشها الشعب المصري منذ آلاف السنين.

وأضاف في حوار خاص أجراه تليفزيون الخليج 365 حول دعوات جماعة الإخوان الإرهابية الفاشلة للتظاهر اليوم، حيث أعد الحوار محمد محسوب، وأدارته شروق وجدي: أنه عاصر اعتصام المثقفين والفنانين فى 4 يونيو 2013، للاحتجاج على سياسة وزير الثقافة الإخوانى ضد الثقافة والمثقفين واتخاذ قرارات لا تمت للحضارة المصرية بصلة، موضحاً أنه في 5 يونيو 2013 قرر الفنانون والمثقفون التوجه أن لوزارة الثقافة للمطالبة باستعادة الهوية المصرية والرجوع في قرارات إقصاء رؤساء الهيئات الثقافية ومنها دار الأوبرا وقصور الثقافة واتحاد الكتاب وهو مطلب ليس للفنانين فقط ولكن مطلب لشعب المصرى كله.

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وتابع :" الفنان المصري مهموم بالوطن وإذا حس إن الوطن في خطر بيبتدي يتحرك مش علشان خايف على فنه لأ علشان خايف على مصر".

وأكد، أن الفنانين سيظلون وراء الوطن قلباً وقالباً، لأنهم في الأساس جزءاً لا يتجزأ منه، وأن دعوات الإخوان الفاشلة للتظاهر لن تنال من مصر.