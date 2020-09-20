شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم Mulan يخالف التوقعات فى شباك التذاكر ويسجل 72% انخفاضا عن الأسبوع الماضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت بعض التقارير الأجنبية عن مؤشر إيرادات فيلم الأكشن Mulan، والتى شهدت انخفاضا غير متوقع عن الأسبوع الماضى، حيث سجل الانخفاض نسبة 72% عن آخر إحصائية كشفت عنها شركة الإنتاج الشهيرة ديزني التى كانت تتوقع إيرادات عكس ذلك.

وتدور أحداث الفيلم حول قصة امرأة صينية تتنكر كرجل للقتال فى الجيش بدلا من والدها الذى لا يستطيع الذهاب لكبر سنه، بينما لم يشك أحد أنها امرأة حتى قامت بإنقاذ قائد الجيش، وجرحت خلال المعركة وكان عقابها الإعدام إلا أن القائد يقوم بالعفو عنها.



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الفيلم من بطولة دونى ين والتي قدمت عددا كبيرا من الأعمال الفنية الناجحة، من أبرزها: "‪Seven Swords" و"‪Painted Skin" و"‪Ip Man" "‪The Lost Bladesman"و و"‪Together"، وغيرها وتجسد دور مولان الفنانة ليو يي فاى ويشارك بالعمل جيت لي ولي جونج وجايسون لي.

بينما أكدت شركة ديزنى العمل على نسخة جديدة من فيلم الأنيمشن ‪Bambi، الذى طرح في عام 1942، وسيكون الفيلم على طريقة الـ ‪Live Action، وسيقوم كل من جنيف روبرتسون دووريت ("‪Captain Marvel")، وليندسي بير ("‪Sierra Burgess Is a Loser") بكتابة الفيلم الجديد، انتاج من المنتجين من شركة ديزنى، كريس وبول فايتز.