أشرف زكي يكشف عن الحالة الصحية لسمير غانم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:
قال الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، إن الفنان سمير غانم بصحة جيدة.
ونفى "زكي" في تصريح لمصراوي، ما تردد عن تدهور الحالة الصحية للنجم الكبير، وأكد أنه بخير ولم يصب بسوء.
وكانت شائعات قد تم تداولها اليوم عن تدهور الحالة الصحية للنجم سمير غانم.
النجم الكبير من مواليد 1937، ويعتبر من أهم نجوم الكوميديا، شارك في السينما والمسرح والتليفزيون بأعمال لا تنسى، ففي المسرح قدم "المتزوجون"، "انا والنظام وهواك"، "أخويا هايص وأنا لايص".
وفي السينما قدم "خلي بالك من زوزو"، "طير في السما"، "الزواج على الطريقة الحديثة"، "30 يوم في السجن"، "الرجل الذي عطس"، وغيرها من الأعمال.
وكان آخر أعمال الفنان الكبير مسرحية "الزهر لما يلعب"، وشاركه البطولة طارق الإبياري، وإيمي طلعت زكريا، وعرضت مطلع العام الجاري.
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