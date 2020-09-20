رامز أمير يعود لتمارين التايكوندو بعد تعرضه لقطع في الرباط الداخلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

أعلن الفنان رامز أمير، عن عودته لتمارين التايكوندو من جديد، بعد إجراء عمليتي قطع في الرباط الداخلي وكسر في الشظية.

ونشر "رامز" مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، وعلق: "قطع في الرباط الداخلي وكسر في الشظية.. عمليتين١٠ شهور تأهيل.. والنهاردة أنا رجعت".

وأضاف: "رجعت أعمل اللي بحبه بفضل الله أولاً ثم بالإجتهاد.. أول تمرينة تايكوندو إحساسها ميتوصفش.. كنت عامل زي الطفل عاوز أعيط مش مصدق إني رجعت أخيرًا، وعدتكم إني هموت نفسي عشان أعملكم حاجة تليق بيكم ومفيش حاجة هتقف قدامي وهفضل عند وعدي طول ما فيا صحة".

يذكر أن الفنان رامز أمير، يشارك في دراما رمضان المقبل 2021، في مسلسل من بطولة النجم يحيى الفخراني.

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