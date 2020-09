غسان مسعود.. شارك في أفلام عالمية وهذا ما قاله عن الفتاوى الصادرة بشأن "الحلاج"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:



يحتفل الفنان غسان مسعود بعيد ميلاده، اليوم، الموافق 20 سبتمبر، وهو من مواليد 1958.

شارك غسان في ما يقرب من 80 عملًا ما بين السينما والتليفزيون والمسرح.

في هذا التقرير نستعرض لكم أبرز المعلومات عن غسان مسعود:

- ولد غسان مسعود في 20 سبتمبر 1958، في بلدة "فجليت" في محافظة طرطوس.

- درس "غسان" في المعهد العالي للفنون المسرحية بدمشق.

- عمل أستاذًا في المعهد العالي للفنون المسرحية في سوريا لمدة عشر سنوات.

- من أشهر أفلام غسان في السينما "ليالي شهرزاد"، "معروف الإسكافي"، "الحسناء والمارد"، "ظلال الصمت"، "الوعد"، "عمر"، "رسائل الكرز"، "All the money in the world"، "القديسة المتنكرة"، "الإعتراف".

- كما شارك غسان في الكثير من المسلسلات أبرزها "مقابلة مع السيد آدم"، "العاشق صراع الجواري"، "عن الهوى والجوى"، "مدرسة الحب"، "بواب الريح"، "حلاوة الروح"، "ياسمين عتيق"، "صلاح الدين الأيوبي"، "الظاهر بيبرس"، "صقر قريش".

- شارك غسان مسعود في عدة أفلام عالمية أبرزها "مملكة السماء"، "قراصنة الكاريبي"، "خروج الآلهة والملوك"

- أخرج غسان مسعود ثلاثة مسرحيات هي "هوى غربي"، "كأنو مسرح"، "عرش الدم".

- ساهم في تأسيس المركز العربي الإفريقي للدراسات المسرحية في تونس.

- تحدث "غسان" خلال لقائه في أحد البرامج السورية عن شخصيته في مسلسل "الحلاج"، الذي عرض رمضان 2019، قائلا: "شخصية الحلاج لم تشكل لي أي قلق أو خوف، لأننا تعودنا، تعرضنا لهجوم عندما قدمنا عمر بن الخطاب، وكنا ننتظر أن يقف المسلسل، بعد قليل خرجت فتوى بعرض هذا المسلسل، إلى متى ننتظر هذه الفتاوى التي تأتي من ناس مثلنا وهم ليسوا أنبياء ولكنهم بشر مثلنا".



وأضاف غسان: "شخصية الحلاج مقبولة في الشارع العربي، ولكنها غير مقبولة عند المتطرفون، نحن نأخذ هذه الأعمال من التاريخ، ونحن لا نقدس هذا ولكننا نقدم جانبًا من التاريخ، ومن حق الرأي العام اليوم، المجتمع أن يعلم ماذا حصل لهذا الرجل".