اليوم.. حفل إفتراضي لتوزيع جوائز Emmy Award

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

بدون سجادة حمراء ولا مشاهير بثياب السهرة، تقام اليوم الأحد، الحفلة الـ72 لتوزيع جوائز "إيمي" ويكمن التحدي في أنها ستكون أول حفلة افتراضية بالكامل في هوليوود منذ بداية الجائحة.

وقد تركت جائحة "كوفيد-19" أثراً سلبياً كبيراً خلال الأشهر الستة الأخيرة على قطاع الترفيه، إذ أدت تدابير الحجر إلى توقّف كل أعمال التصوير.

وسيقدّم الممثل الكوميدي جيمي كيمل، حفل توزيع الجوائز في لوس أنجلوس أمام صالة مقاعدُها فارغة، بينما يتسلم الفائزون جوائزهم المرموقة من منازلهم.

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وطُلِبَ من المرشحين الـ130 المتنافسين على الجوائز هذه السنة أن يستغنوا عن فساتين السهرة والبدل الرسمية، وأن يظهروا قدراً كبيراً من الابتكار في كلماتهم.

وقالت خبيرة الجوائز التلفزيونية في أسرة تحرير "إندي واير" ليبي هيل: "منذ سنوات، يتراجع متابعو حفلات الجوائز، إنها الفرصة التي لا تتكرر لتغيير هذا الواقع، ولتنظيم حفلة لا تشبه أي حفلة أخرى".

وأضافت: "حتى لو تبيّن مساء الأحد أن الحفلة ستكون كارثية، فعلى الأقل ستكون كارثة مثيرة للاهتمام، هذا حقاً كل ما يمكننا أن نطلبه سنة 2020".