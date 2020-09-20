تراند اليوم : فنانة شهيرة تعلن التزامها بالحجر الصحي منذ 8 أشهر والجمهور: مو معقول

فاجأت الفنانة اللبنانية ميريام فارس، جمهورها، بإعلانها أنها ملتزمة بالحجر الصحي منذ بداية أزمة انتشار فيروس كورونا وحتى الآن.

وقالت ميريام فارس عبر صفحتها الرسمية بموقع الصور والفيديوهات انستغرام: ”تصدقوا إنّي بعدني ملتزمة بالحجر الصحي من تاريخ 23 شباط فبراير 2020؟؟! ..وإنتوا بعدو مين ملتزم ”.

وأثار تصريح ميريام استغراب جمهورها، خاصة أن أغلب الفنانين والفنانات عادوا إلى حياتهم بشكل طبيعي بمجرد تخفيف الإجراءات الاحترازية في العالم.

وقال أحد المتابعين: ”مو معقول صارلك سنة في البيت“، بينما كتب آخر: بيتك منتزه بحد ذاتو لوين بدك تروحي gym في مسبح في view و في… ناقصك مدينة ملاهي بس“.

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وعلق ثالث قائلا: ”ماشاءلله عليك انا كنت مثلك ملتزمه بس كسرت الحجر من شهر وزياده تقريبا“.