توم هاردي المرشح الأقوى لدور جيمس بوند

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 20 سبتمبر 2020 10:46 مساءً - لم يعد أحد يجهل أن الممثل البريطاني العالمي دانيال كريج قرر التخلي عن شخصية العميل البريطاني الذكي الشجاع جيمس بوند للأبد،وأن فيلمه الأخير هو "لاوقت للموت"،ومنذ أربع سنوات تقريباً،عمليات البحث عن بديل قوي له جارية بسرية تامة،وأخيراً يقال أنه تم العثور عليه.

وبحسب موقع "Vulcan Reporter"عرض دور جيمس بوند على الممثل البريطاني الوسيم إدوارد توماس المعروف فنياً باسم: توم هاردي البالغ من العمر "43 عاماً"، في شهر يونيو- حزيران الماضي بعد نجاحه في اختبار الشاشة.

وعرف أن المنتجين ينوون الإعلان عن الممثل توم هاردي كعاشر ممثل يجسد "جيمس بوند" في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، وذلك بالتزامن مع طرح فيلم: " لاوقت للموت – No Time to Die".

ويحمل فيلم "لاوقت للموت" رقم 25 في سلسلة أفلام أفلام العميل السري البريطاني جيمس بوند،وقد يتم الإعلان عنه في أوائل العام المقبل 2021 في حال أن تقرر تأجيل طرح الفيلم مرة أخرى بسبب فيروس "كورونا" المستجد.

رفض في وقت سابق التحدث عن ترشيحه للدور

توم هاردي

ولم يخف توم هاردي رغبته في أن يكون "جيمس بوند" المقبل، لكنه رفض في وقت سابق التحدث عن ترشيحه للدور خوفاً من أن تضيع منه فرصة الحصول عليه.

وقال في حديثه إلى صحيفة "ديلي بيست": "كما تعلم، هناك قول مأثور بيننا كممثلين، وهو أنه إذا تحدثت عن دور مرشح له فأنت خارج السباق تلقائيا ".

وبدأت رحلة البحث عن ممثل جديد يجسد "جيمس بوند" في عام 2016، بعدما صرح الممثل البريطاني دانيال كريج ،أنه لم يعد لديه الرغبة من تقديم المزيد من أفلامه ،بعد أن بدأ في أداء دور جيمس بوند منذ فيلمه "كازينو رويال – Casino Royale" عام 2006.

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يشار إلى أن لتوم هاردي العديد من الأدوار المميزة على شاشة السينما، منها مشاركته في فيلم "Inception" للمخرج كريستوفر نولان، وتجسيده لدور الشرير المتطرف "باين" عدو باتمان" في فيلم "

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"The Dark Knight Rise ،وتجسيده لدور الشرير "فينوم" في عام 2018 ،ووصف بأنه الممثل الأكثر مصداقية في التقمص والأداء،ويستحق أدواراً مختلفة لعملاء أو أبطال خارقين أو عظماء بأفلام سيرة ذاتية.

وينتظر جمهور "جيمس بوند" طرح أحدث أفلامه "لا وقت للموت" ،الذي يشهد على آخر مشاركة لدانييل كريغ في السلسلة، والمتوقع طرحه في دور العرض السينمائية ببريطانيا في 12 نوفمبر المقبل، وفي دور العرض الأمريكية يوم 20 من الشهر نفسه.

مرشحون آخرون

وسبق توم هاردي للترشح نجوم آخرون مثل: أدريس ألبا،وتوم هيدلستون،وسام هيوجان،وريتشارد مادن،وجيمس نورتون،ومايكل فاسبندر.

من هو توم هاردي؟

ولد توم هاردي عام 1977 في مدينة لندن ببريطانيا ،وتعود أصوله العائلية إلى إيرلندا.

ينتمي إلى عائلة فنية معروفة،فوالده مؤلف ،أما والدته فممثلة.

تألق في مجال عرض الأزياء ،وشارك في العديد من المسابقات وفاز فيها عن جدارة،ودرس أصول التمثيل والأداء في مركز الدراما في لندن،وكان زميلاً للممثل الشهير مايكل فاسبندر.

تزوج توم هاردي من سارة وورد ،واستمر زواجه بها خمس سنوات فقط ثم وقع الإنفصال جراء إدمان توم على الكحول والمخدرات آنذاك.

في عام 2014 تزوج من الفنانة شارلوت رايلي،وأنجب منها طفلة،وقبل ذلك أنجب طفلاً أسماه توماس هاردي من صديقته السابقة راشيل سبيد.

تم ترشيح توم هاردي لجائزة الأوسكار لأفضل دور ثاني وذلك عن دوره في فيلم:"the Revenant” الذي قام ببطولته ليوناردو دي كابريو.