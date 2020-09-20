قبل زواجها بالأمير هاري..ارتبطت ميغان ماركل بصداقة سرية مع هذا المغني

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 20 سبتمبر 2020 10:46 مساءً - منذ ارتبطت الممثلة الأمريكية المعتزلة السمراء ميغان ماركل بالأمير البريطاني هاري،الوريث السادس للعرش البريطاني،حتى أصبحت حياتها كلها منذ طفولتها لليوم تحت المجهر بكل شيء حتى علاقاتها الغرامية وصداقاتها السابقة مع الرجال.

ارتبطت بعلاقة سرية معه عبر الأنترنت عام 2015 ولكنها لم تستمر طويلاً

مات كاردل

وصار معروفاً للجميع أن ميغان ماركل كانت مرتبطة بكثير من الرجال قبل حب الأمير هاري لها وزواجه بها،من بين هؤلاء: زوجها السابق تريفور أنغلسون،وحبيب سابق في لوس أنجلوس خلال دراستها الثانوية،ونجم إكس فاكتور السابق مات كاردل،الذي ارتبطت بعلاقة سرية معه عبر الأنترنت عام 2015 ،ولكنها لم تستمر طويلاً ،وفقاً للتقارير.

وبحسب التقارير والمعلومات القديمة التي بدأت وسائل الإعلام البريطانية تسليط الضوء عليها من عام 2019 الماضي لليوم: قام مات كاردل بمتابعة ميغان ماركل على مواقع التواصل الاجتماعي، اذ رأى أنها ممثلة جميلة في مسلسل سوتس، ولكنه ذُهل عندما تابعته هي على الفور وبدأت في إيصال رسائل له وقالت إنها معجبة جدًا بفنه.

وتابع التقرير :"تحدث مات وميغان لبعض الوقت على الإنترنت قبل أن تقترح ميغان أن تلتقي بمات، ولكنه بعد ذلك إرتبط بصديقته رسميًا وشعر أنه ليس مناسبًا الاستمرار في التواصل مع ميغان، وظل يتجاهلها ولم يرد على رسالتها الأخيرة".

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وكسر المغني مات كاردل البالغ من العمر 37 عاماً في عام 2019 آنذاك حاجز الصمت في مقابلة تلفزيونية ليوضح حقيقة علاقته بميغان ماركل،وإنها مجرد علاقة إعجاب من قبله بأدائها كممثلة في مسلسل "سوتس"،وأنه تابعها على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر" بعد إعجابه بأدائها في "سوتس" فقط.

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أتت هذه التقارير بنفس توقيت ذكرى عيد زواج دوق ودوقة ساكس الأولى

ونفى وجود أي علاقة غرامية بينهما،وأنه لا شيء بينهما،وأنه لأمر مضحك كيف يمكن صنع شيء من لاشيء.

وأتت هذه التقارير بنفس توقيت ذكرى عيد زواج دوق ودوقة ساكس الأولى،ولم يعيراه أي اهتمام يذكر،ومازالت الصحف تستحضر ماضي ميغان ماركل بكل تفاصيل حياتها حتى الصغيرة منها.