قام فريق عمل فيلم هيكل نظمي بتغيير اسم العمل إلى أحمد نوتردام، وطرح صناع الفيلم بوستر مبدئى للعمل، حيث يقوم مخرجه محمود كريم بوضع اللمسات الفنية لمونتاجه، حتى يكون جاهزًا للعرض بدورالسينما، وهو الفيلم الذي يشارك في بطولته رامز جلال، وغادة عادل وخالد الصاوي وبيومي فؤاد.
وانتهى رامز جلال من تصوير المشاهد الأخيرة من فيلمه الجديدأحمد نوتردام، بعد توقف التصوير فى شهر فبراير الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا.
ومن ناحية آخرى يجسد رامز جلال خلال الأحداث دور صحفي يعاني من النحافة، ويناقش المشاكل التى يتعرض لها المصابون بالنحافة ويلجأ لكثير من الأطباء ليحل هذا الأمر فى إطار كوميدى.
كانت هذه تفاصيل خبر تغيير اسم فيلم هيكل نظمي لـ أحمد نوتردام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.