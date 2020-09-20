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تغيير اسم فيلم هيكل نظمي لـ أحمد نوتردام

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قام فريق عمل فيلم هيكل نظمي بتغيير اسم العمل إلى أحمد نوتردام، وطرح صناع الفيلم بوستر مبدئى للعمل، حيث يقوم مخرجه محمود كريم بوضع اللمسات الفنية لمونتاجه، حتى يكون جاهزًا للعرض بدور

السينما، وهو الفيلم الذي يشارك في بطولته رامز جلال، وغادة عادل وخالد الصاوي وبيومي فؤاد.

 

وانتهى رامز جلال من تصوير المشاهد الأخيرة من فيلمه الجديد

أحمد نوتردام، بعد توقف التصوير فى شهر فبراير الماضي بسبب جائحة فيروس .

 

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ومن ناحية آخرى يجسد رامز جلال خلال الأحداث دور صحفي يعاني من النحافة، ويناقش المشاكل التى يتعرض لها المصابون بالنحافة ويلجأ لكثير من الأطباء ليحل هذا الأمر فى إطار كوميدى.

 

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