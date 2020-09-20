فيديو .. أمير رمسيس يروي كواليس تصوير حظر تجول

قال المخرج أمير رمسيس أنه قام بتصوير معظم مشاهد فيلمه الجديد حظر تجول بطولة إلهام شاهين وأمينة خليل بمنطقة شبرا بالقاهرة، مشيرًا إلى أن الفيلم يشهد المشاركة الأولى للفنان الفلسطيني الكبير كامل الباشا في عمل سينمائى مصري للمرة الأولى، وهو الفنان العربي الوحيد الذي حصل على جائزة أفضل ممثل من مهرجان دولي كبير وهو مهرجان فينيسيا السينمائي. من مهرجان دولي كبير وهو مهرجان فينيسيا السينمائي. وأضاف رمسيس خلال مداخلة هاتفية عبر السكايب مع برنامج حلوة يا دنيا الذي تقدمه الفنانة مادلين طبر عبر شاشة قناة تن، أن الفيلم يمثل مصر في المسابقة الدولية لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي Advertisements في دورته الـ 42 والمقرر إقامتها في شهر نوفمبر المقبل. في دورته الـ 42 والمقرر إقامتها في شهر نوفمبر المقبل. وعن الاستعدادات للدورة الرابعة من مهرجان الجونة السينمائي المقرر إقامتها في شهر أكتوبر المقبل قال رمسيس الذي يشغل منصب المدير الفني للمهرجان أن هذه الدورة لن تكون أقل من الدورات السابقة رغم جائحة كورونا، وأن الجميع يعمل على قدم وساق حتى تخرج هذه الدورة بشكل متميز، وسيتم الإعلان عن كافة التفاصيل خلال الفترة المقبلة.

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