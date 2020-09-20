نشر النجم أكرم حسني صورة عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام. وظهر أكرم حسني من خلالها برفقة النجمة نيللي كريم، والمخرج محمد سامي، والمنتج وائل عبد الله، وذلك من خلال تحضيرات فيلم العميل Advertisements صفر، والمقرر عرضه قريبًا. صفر، والمقرر عرضه قريبًا. وفيلم العميل صفر من تأليف وائل عبدالله، وإخراج محمد سامي، وبطولة كل من أكرم حسني، نيللي كريم، مي عمر، وجاري التعقاد مع باقي فريق العمل.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد .. أكرم حسني في تحضيرات العميل صفر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.