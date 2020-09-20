ست الحبايب.. 37 عاماً على رحيل فايزة أحمد

يمر اليوم 37 عاماً على رحيل إحدى أيقونات الطرب العربى فى القرن العشرين كروان الشرق فايزة أحمد، تلك المطربة جاءت للقاهرة من سوريا منتصف الخمسينيات فى زمن عمالقة الطرب، وللوهلة الأولى أثبتت أنها مطربة من العيار الثقيل بأغانيها الأولى «يا أمه القمر ع الباب»، «يا تمر حنة»، «أنا قلبى إليك ميال».

ومع بداية الستينيات تألقت بشدة خاصة فى أغنية «ست الحبايب» أشهر وأحسن أغنية عبرت عن الأمومة ولا ننسى أغنية

الأيام، وحبيب الأربعاء، وتعلالى يابا، وحيران، ويا حبيبى يا خويا، ويلا حلاوتك يا جمالك، وبيت العز.

وفى منتصف الستينيات تزوجت بالموسيقار الشاب فى ذلك الوقت محمد سلطان وارتبطت به عاطفياً وفنياً وأبدعا معاً أروع الألحان فى الستينيات والسبعينيات وفى أوائل الثمانينيات. حدث ولا حرج عن تلك الروائع الفنية أحبه كثيراً، العيون الكواحل، قول لكل الناس، غريب يا زمان،

صعبان علينا، خليكو شاهدين، تعالى شوف يا ما انت واحشنى، رسالة من امرأة، أحلى طريق فى دنيتى، علمتنى الدنيا.

ولا ننسى أغانيها الوطنية الرائعة بحبك يا مصر، قاهرتى، شارع الأمل.

وفى عام 1976 غنت من ألحان محمد عبدالوهاب وكلمات حسين السيد رائعة «وقدرت تهجر»، ومع مطلع الثمانينيات غنت من ألحان رياض السنباطى «لا ياروح قلبى»، و«مش كتير على قلبى» ألحان سيد مكاوى، ورائعة بليغ حمدى وعبدالرحيم منصور «حبيبى يا متغرب» وآخر أغانيها «الله ع المستقبل»، ورحلت الفنانة الرائعة فايزة أحمد عن دنيانا يوم 21 سبتمبر 1983 عن عمر ناهز 53 عاماً.