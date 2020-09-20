توم هاردى ينجح فى اختبار ..جيمس بوند.. البطل العاشر

أصبح من المؤكد، بحسب تقارير صحفية، أن يحل الممثل البريطانى توم هاردى محل زميله دانييل كريج فى تجسيد دور العميل السرى البريطانى «جيمس بوند».
ذكرت مواقع إخبارية أنه عرض على هاردى دور «جيمس بوند» فى شهر يونيه الماضى بعد نجاحه فى اختبار شاشة.
وتردد أن المنتجين ينوون الإعلان عن توم هاردى، بوصفه عاشر ممثل يجسد «جيمس بوند»، ولم يخف توم هاردى رغبته فى أن يكون «جيمس بوند» المقبل، لكنه رفض فى وقت سابق التحدث عن ترشيحه للدور خوفاً من أن تضيع منه فرصةالحصول عليه.
وقال فى حديثه لصحيفة «ديلى بيست»: «كما تعلم، هناك قول مأثور بيننا كممثلين، وهو أنه إذا تحدثت عن دور مرشح له، فأنت خارج السباق تلقائياً».
وبدأت رحلة البحث عن ممثل جديد يجسد «جيمس بوند» عام 2016، بعدما صرح الممثل البريطانى دانييل كريج بأنه لم تعد لديه الرغبة فى تقديم المزيد من أفلام هذه السلسلة.
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