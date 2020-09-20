نيللى كريم.. تشارك أكرم حسني في .. العميل صفر

انضمت الفنانة المصرية نيللى كريم للمشاركة فى فيلم جديد يحمل اسم «العميل صفر» تدور أحداثه فى إطار كوميدى، بمشاركة أكرم حسنى وإخراج محمد سامي قررت نيللى كريم المشاركة فى «العميل صفر»، هربا من مشاكل مسلسلها الجديد الذى لا تزال تبحث له عن مخرج بعد اعتذار 4 مخرجين عنه. لا تزال تبحث له عن مخرج بعد اعتذار 4 مخرجين عنه. واعتذر هانى خليفة عن إخراج المسلسل الذى يشارك فى بطولته الفنان التونسى ظافر العابدين، إضافة إلى المخرجة كاملة أبو ذكرى، والمخرج محمد جمال العدل، والمخرج أحمد نادر جلال. كاملة أبو ذكرى، والمخرج محمد جمال العدل، والمخرج أحمد نادر جلال. وحققت نيللى كريم نجاحا كبيرا بالمشاركة فى مسلسل «بـ 100 وش» فى شهر رمضان الماضى، من بطولة آسر ياسين، ومصطفى درويش، وعلا رشدى، وشريف دسوقى، وزينب غريب، ومن تأليف أحمد وائل، وعمرو الدالى، وإخراج كاملة أبو ذكرى.

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