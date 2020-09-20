إليسا: أنتظر الموت

انتقدت المطربة اللبنانية إليسا، الأوضاع الحالية التى يمر بها لبنان، خاصة بعد انفجار مرفأ بيروت.

وقالت إليسا عبر حسابها الرسمى بموقع «تويتر»: «ببساطة، أصبحنا - والبلد معنا - رهائن بانتظار التحرير، أو رهن الموت سريريًا، أو اغتيالًا، أو يأسًا (وقرفًا)، أو فقرًا

(وعوزًا)، أو هجرة.

وأدّى الانفجار فى 4 أغسطس الماضى إلى مقتل أكثر من 190 شخصا وإصابة أكثر من 6500 شخص بجروح وتشريد نحو 300 ألف من سكان بيروت ممن تضررت منازلهم ومؤسساتهم

أو تدمرت.

وفى وقت سابق، هاجمت المطربة اللبنانية إليسا، النخبة السياسية الحاكمة فى لبنان، ووجهت رسالة شديدة اللهجة للرئيس ميشال عون، على خلفية انفجار مرفأ بيروت.

وصبت إليسا غضبها على الرئيس عون، من خلال حسابها الشخصى على «تويتر» قائلة: يعنى غيرك عنده حس أكتر منك، الله يستر لبنان هالمرة مش بس بيروت.. الله لا يسامحك.