انتقدت المطربة اللبنانية إليسا، الأوضاع الحالية التى يمر بها لبنان، خاصة بعد انفجار مرفأ بيروت.
وقالت إليسا عبر حسابها الرسمى بموقع «تويتر»: «ببساطة، أصبحنا - والبلد معنا - رهائن بانتظار التحرير، أو رهن الموت سريريًا، أو اغتيالًا، أو يأسًا (وقرفًا)، أو فقرًا(وعوزًا)، أو هجرة.
وأدّى الانفجار فى 4 أغسطس الماضى إلى مقتل أكثر من 190 شخصا وإصابة أكثر من 6500 شخص بجروح وتشريد نحو 300 ألف من سكان بيروت ممن تضررت منازلهم ومؤسساتهمأو تدمرت.
وفى وقت سابق، هاجمت المطربة اللبنانية إليسا، النخبة السياسية الحاكمة فى لبنان، ووجهت رسالة شديدة اللهجة للرئيس ميشال عون، على خلفية انفجار مرفأ بيروت.
وصبت إليسا غضبها على الرئيس عون، من خلال حسابها الشخصى على «تويتر» قائلة: يعنى غيرك عنده حس أكتر منك، الله يستر لبنان هالمرة مش بس بيروت.. الله لا يسامحك.
كانت هذه تفاصيل خبر إليسا: أنتظر الموت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.