فيديو .. رنا سماحة تطرح أحدث كليباتها قلبي معلم

طرحت الفنانة رنا سماحة أحدث كليباتها، والذي يحمل اسم قلبي معلم، وجاء ذلك عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي يوتيوب. وكليب قلبي معلم من إخراج سامي بساط، والأغنية من كلمات أحمد علي موسى، وألحان مدين، وتوزيع طارق توكل، والأغنية ضمن Advertisements ألبوم 7 رجالة. ألبوم 7 رجالة. يذكر أن الفنانة رنا سماحة طرحت مؤخرًا كليب بعنوان نقطة ضعف، والكليب من إخراج سامي بساط، والأغنية من كلمات شادي جابر، وألحان محمد فخراني، وتوزيع نادر حمدي، كما حقق الكليب نجاحًا كبيرًا عبر مواقع السوشيال ميديا.

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