سمير غانم يخضع لبعض الفحوصات الطبية للاطمئنان على صحته

خضع النجم الكبير سمير غانم لبعض الفحوصات الطبية، وذلك للإطمئنان على حالته الصحية، بعد أن شعر بتعب مفاجئ، وتم نقله إلى إحدى العيادات الخاصة.
وأكدت الفحوصات بأن حالته الصحية مستقرة، وسوف يعود إلى منزلهالليلة.
وكان رواد السوشيال ميديا تداولوا خبر تعرض سمير غانم إلى أزمة صحية، إلا أنه لا يوجد ما يدعو إلى القلق، وذلك منعًا للإشاعات أو تداولالأنباء الخاطئة عبر السوشيال ميديا.
يذكر أن عرض مؤخرًا مسرحية بعنوان الزهر لما يلعب للنجم الكبير سمير غانم، والمسرحية من تأليف أحمد الإبياري، وإخراج طارق الإبياري، وبطولة كل من سمير غانم، شيرين، رضا حامد، إيمان السيد، منير مكرم، طارق الإبياري، أيمن منصور، إيمي طلعت زكريا.
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