أول صور لديانا كرزون وزوجها من شهر العسل

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

نشرت الفنانة ديانا كرزون، عبر خاصية القصص القصيرة بموقع "إنستجرام"، أول صورة تجمعها بزوجها من شهر العسل.

وظهرت ديانا وهي تتناول الطعام مع زوجها الإعلامي معاذ العمري، في أحد المطاعم، وهي الصورة التي أعاد نشرها عددا كبيرا من جمهور ومحبي ديانا، معلقين عليها بعبارات التهنئة.

ديانا احتفلت بزفافها على معاذ قبل أسبوع تقريبًا، وكتبت عبر "إنستجرام" وقتها :"كثير كنا حابين تكونوا معنا، كل الأهل والأصدقاء والأحبة لكن الظرف اللي بنمرق فيه ما سمحلنا، والتزاماً بالقانون والتعليمات بسبب الجائحة.. ربنا يبعد هالوباء عن البلد وأهلها الطيبين".