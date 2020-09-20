بالفيديو.. ريهام سعيد تزيل "تاتو" حاجبيها داخل إحدى العيادات

رنا صلاح الدين - شاركت الإعلامية المصرية ريهام سعيد جمهورها بمقطع فيديو حديث لها، من داخل إحدى العيادات.

الإعلامية المصرية قالت إنها قررت إزالة "تاتو" حاجبيها، حيث أنها تريد الرجوع إلى طبيعتها والبُعد عن أي شيء مصطنعًا.

ريهام ظهرت في المقطع، الذي نشرته على حسابها الخاص بموقع "الفيسبوك" خلال اجراءها عملية نزع "التاتو" من حاجبيها.

Advertisements

وكانت الإعلامية المصرية ريهام سعيد قد احتفلت مؤخرا بانتهاء فترة وقفها عن العمل، والتي استمرت لمدة عام، وانتهت يوم 28 أغسطس.

ريهام كتبت، على حسابها الخاص على موقع "انستجرام": "انهارده ٢٨ اغسطس، ماسمعش ولا اشوف حد بيكتب الاعلاميه الموقوفة.. مابقتش موقوفه والسنه دي كلنا قعدناها في البيت مش انا لوحدي وعدت السنه بسلام يالا افرحوا معايه بالبدايه الجديده".

الإعلامية المصرية اختتمت كلامها، بقولها: "والي جاي كله خير ونجاح انا متاكده لان ربنا كبير و عظيم . يا بلدنا يا حلوه بالناس الحلوه . بحبكوا اوي".