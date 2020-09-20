تشارليز ثيرون تعلن رغبتها في مواعدة "رجال" جدد في حياتها

رنا صلاح الدين - أدلت النجمة الهوليودية تشارليز ثيرون الحائزة على جائزة الأوسكار، بسلسلة من التصريحات عن حياتها العاطفية.

وكشفت تشارليز ثيرون التي تبلغ من العمر 45 عاما، في تصريحات لبرنامج "ذا درو باريمور شو"، أنها لم تواعد شخصا منذ أكثر من 5 أعوام.

وأكدت ثيرون أنها ترحب بمقترحات أصدقائها بالخروج لمواعدة أشخاص جدد، إلا أنها تشعر بالسعادة مع طفليها بالتبني "أوجست وجاكسون".

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تشارليز ثيرون

وأشارت تشارليز ثيرون إلى أنها لا تتطلع إلى المزيد من العلاقات لإنجاب أي اطفال في المستقبل، بقولها: "أنا لا أشعر بالوحدة".

الجدير بالذكر أن تشارليز ثيرون، قد انفصلت عن النجم الأمريكي شون بن، في عام 2015، إلا أنها نفت أي تقارير عن زوجهما أو خطبتهما سويا في ذلك الوقت.