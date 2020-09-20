أحمد فهمي يخرج عن صمته ويرد على جدل كلمة "تروضيني" لـ هنا الزاهد

رنا صلاح الدين - أثار الفنان أحمد فهمي، حالة من الجدل الأيام الماضية بعد ان احتفل بعيد زواجه الأول من الفنانة هنا الزاهد.

نشر أحمد، صورة رومانسية جمعته بزوجته حازت إعجاب متابعيه، ولكن كان المثير للجدل هو تعليقه على الصورة وبالأخص كلمة "تروضيني"، التي تقال للحيوانات، حيث كتب:" كل سنة وانت طيبة يا أحلى حاجة في حياتي، وبرافو إنك عارفة تروضيني، أول عيد جواز".

ورد فهمي على الجدل المثير حول هذه الكلمة، وقال خلال لقائه مع برنامج "et بالعربي":" لو هي بتتقال على الأسود .. منا أسد يا عم".

Advertisements

من ناحية أخرى استقر أحمد فهمى على "دماغ عالية" اسماً لفيلمه الجديد بدلاً من "حلم سوسن"، مع وجود احتمالية لتغييره أيضاً خلال الفترة المقبلة.

فيلم "دماغ عالية" من تأليف إيهاب بليبل وأحمد فهمى وأحمد الجندى الذى يخرج الفيلم أيضاً، ويشارك فى بطولته روبى، محمد ثروت، خالد أنور، مايان السيد.

يذكر أن أحمد فهمي شارك في الموسم الرمضاني الماضي بمسلسل "رجالة البيت"، رفقة الفنان أكرم حسني، ولكن تعرض كل منهما للعديد من الانتقادات خاصة أن المسلسل لم ينال إعجاب الجمهور وليس هو المنتظر منهم مثلما تعاونا سويًا في مسلسل "ريح المدام".