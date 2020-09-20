محامي بهاء سلطان يكشف تفاصيل جديدة: نصر محروس أنكر صدور ألبوم "سيجارة"

رنا صلاح الدين - كشف محامي الفنان بهاء سلطان، تفاصيل جديدة عن خلاف الفنان مع المنتج نصر محروس.

محامي بهاء سلطان أكد أنهما فوجئا بحرب من نصر محروس، وإقامة دعوى قضائية من أجل تسجيل الألبوم الثاني والثالث في التعاقد.

وأضاف، في لقائه ببرنامج It’s show time على قناة cbc، أن نصر محوس اتهم بهاء سلطان بأنه لم يلتقط صورا فوتوغرافية للألبومات وأنه يمنح موافقة كتابية على أعمال جديدة، لذا أراد أن يحصل على الشرط الجزائي، والذي يصل إلى مليون ونصف دولار.

وتابع أنه ذهب إلى مكتب نصر محروس لحل الأزمة، ولكنه رفض ولجأ للحل القانوني الذي تسبب في خراب كبير لبهاء سلطان طيلة السنوات الماضية.

وأكد أن العقد الذي وقعه بهاء كان مقابل تسجيل 3 ألبومات، لافتا إلى أنه سجل منها ألبومين بالفعل.

وكشف أن ألبوم "سيجارة" محل خلاف بين الثنائي، حيث أنه تم تسجيله بالفعل ولكن نصر محروس أنكره وقال إنه لم يصدر، لافتا إلى أن اعتراضه عليه يتمثل في أربع أغنيات بها عيوب هندسية.

وأضاف أن بهاء سلطان رفض باقي طلبات نصر محروس كتعويض المليون ونصف دولار أو إعادة أغاني الألبومين الثاني والثالث كاملين.

وكان الفنان المصري بهاء سلطان قد أعلن فسخ تعاقده مع شركة "فري ميوزيك" للمنتج نصر محروس .

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بهاء سلطان نشر، على حسابه الخاص على موقع "الفيس بوك"، صورة لآية قرآنية: "إن ينصركم الله فلا غالب لكم"

الفنان المصري علق قائلا: "الحمد لله تم فسخ عقدي مع شركة فري ميوزيك (نصر محروس)".

بهاء سلطان

ومن جانبه، كذّب المنتج نصر محروس المطرب المصري، حيث قال: "ما كتبه بهاء سلطان مغاير للحقيقة تماما، فهو عكس الحكم القضائي الذي أصدرته المحكمة المختصة أمس الثلاثاء برفض الدعوى الفرعية المقدمة من بهاء سلطان، والتي يقول فيها إن مدة عقده مع فرى ميوزك قد انتهت".

وأضاف، في تصريحات صحفية: "المحكمة حكمت بإلزام بهاء سلطان بالتنفيذ العينى وملحقه، وهو تقديم الألبومين المتبقيين مع شركة فري ميوزك، حيث أن التعاقد كان تقديم 3 ألبومات غنائية في 3 سنوات".

يذكر أن الخلاف بين بهاء سلطان ونصر محروس، بدأ في عام 2014، وقت طرحه ألبوم "سيجارة"، والذي لم يخرج إلى النور بسبب الأزمة التي وصلت إلى المحكمة عام 2015.

وأقام المنتج المصري دعوى قضائية ضد سلطان، طالبه فيها بدفع قيمة الشرط الجزائي البالغ 1.5 مليون دولار؛ ليقرر بهاء سلطان رفع دعوى قضائية ضد المنتج الفني، لتظل الأزمة بين الثنائي دون حكم قضائي أو حديث بالبرامج التلفزيونية.