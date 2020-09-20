نبيلة عبيد تشوّق جمهورها لمذكراتها: الموعد اقترب

رنا صلاح الدين - شوّقت الفنانة المصرية نبيلة عبيد جمهورها، بإعلانها اقتراب موعد طرح مذكراتها.

نبيلة عبيد نشرت مقطع فيديو، على حسابها الخاص على موقع "انستجرام"، ظهر فيه أحد الأشخاص وهو يقوم برسمها.

الفنانة المصرية علقت على الفيديو، بقولها: "الموعد أقترب.. وصدور كتاب سينما نبيله عبيد بات قريبا جدا... موسيقى بعنوان " حياتي" لموسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب تعبر عن حالة الترقب و المفاجأت التي أعيشها و أنتظرها".

وأضافت: "بحبكم اووى و مساء الورد على عينيكم... و طبعا شكرا مركز افنان الفن على أبداعاته الفنيه... #سينما_نبيله_عبيد".

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وكانت الفنانة المصرية نبيلة عبيد قد قالت في تصريحات صحفية سابقة، إنها تقوم حاليًا بكتابة مذكراتها، ولكنها ترفض أن يتم تجسيدها على الشاشة.

يذكر أن نبيلة عبيد كانت قد شاركت في موسم رمضان الماضي بمسلسل "سكر زيادة"، وشاركها بطولته الفنانة نادية الجندي، والفنانة سميحة أيوب، والفنانة هالة فاخر.