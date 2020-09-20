هل تزوج حسن الرداد قبل إيمي سمير غانم؟.. الفنان يكشف الحقيقة

رنا صلاح الدين - علق الفنان المصري حسن الرداد على الأنباء التي ترددت حول زواجه من أخرى قبل زوجته الحالية الفنانة إيمي سمير غانم.

فأثناء حلول الفنان حسن الرداد ضيفاً على صهره الإعلامي رامي رضوان في برنامج "مساء dmc"، مازحه رضوان بقوله: "عملنا بحث أنا وفريق العمل وفوجئنا بجملة بحث بعنوان حسن الرداد وزوجته الأولى.. إيه الحكاية يا حسن في حاجة ما اعرفهاش؟".

الرداد ضحك قائلا: "دا أنت جاي تهدي النفوس بقى، أنا يا باشا بريء من الكلام ده"، مؤكدا أنه يبحث عن اسمه كل فترة على موقع جوجل ليقرأ الأخبار المتداولة عنه، ويجد الكثير من الشائعات عنه خاصة على الصعيد الشخصي.

وكانت قد انتشرت مؤخرا أنباء قوية حول انفصال حسن الرداد وإيمي سمير غانم، وهو ما نفاه الثنائي تماما.