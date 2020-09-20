بالفيديو.. محمد نور يفاجئ زوجته بحفل رومانسي احتفالا بعيد زواجهما

رنا صلاح الدين - فاجأ الفنان المصري محمد نور زوجته بإعداد حفل رومانسي لها، في أحد المطاعم الكبرى، وذلك احتفالا بعيد زواجهما.

فقد تم تزيين المكان بالبالونات الحمراء، بالإضافة إلى الكثير من الصور الرومانسية التي تجمع نور بزوجته، كما لفتت كعكة الحفل الأنظار، حيث كانت باللون الأبيض ومزينة برسومات لقلوب حمراء.

الفنان المصري نشر مقطع فيديو من الاحتفال، على حسابه الخاص على موقع "انستجرام"، وعلق قائلا: "عيد زواج سعيد".

محمد نور حرص على توجيه الشكر لإدارة المكان، بالإضافة إلى كل القائمين على الحفل، معبرا عن سعادته الشديدة بالتنظيم.

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وكان قد طرح الفنان محمد نور، أغنية جديدة على طريقة الفيديو كليب بعنوان "جاني في ملعبي"، عبر قناة شركة Lifestylez Studios على موقع الفيديوهات "يوتيوب".

الأغنية من كلمات وألحان عزيز الشافعي، ومن توزيع الموزع الموسيقي إسلام ساسو، وتولى إخراجها بتول عرفة.

كما طرح مؤخرا أغنية "مالك يا ترى"، من تأليف النجم أحمد السقا، وتعد هذه الأغنية هي العمل الأول للسقا في عالم تأليف الأغاني، ومن ألحان محمد علام وأشرف على تسجيلها مهندس الصوت ياسر أنور.