بالفيديو.. ابنة أحمد حلمي ومنى زكي تشعل مواقع التواصل برقصها مع كلبها

رنا صلاح الدين - أشعلت "لي لي" ابنة النجمين أحمد حلمي ومنى زكي، مواقع التواصل الاجتماعي بمقطع فيديو حديث لها.

"لي لي" ظهرت في المقطع وهي تتمايل رقصا على نغمات أغنية أجنبية بينما أمسكت كلبها الصغير، كما ظهرت بـ "لوك جديد"، حيث أطلت بخصلات شعر بلاتينية، زادتها جمالا.

Advertisements

نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي تغزلوا في جمال ابنة حلمي ومنى، وأكدوا أنها تجمع في الشبه بينهما، حيث أنها نفس ملامح والدها، بينما أخذت عيون وابتسامة ورقة والدتها.

يشار إلى أن لي لي لا تظهر كثيرا مع والديها، لكن حفل المطربة الأمريكية جينيفر لوبيز، بمدينة العلمين الجديدة في الساحل ‏الشمالي، أغسطس الماضي شهد ظهور نادر لها.

وأعلنت لي لي من قبل عن مشروعها الفني الأول، في أول لقاء إعلامي لها، وذلك في برنامج "MBC Trending”، والمذاع عبر فضائية “mbc 4”، حيث أنها ورثت موهبة الرسم عن والدها الفنان أحمد حلمي، ولكنها تستخدمها في رسم رسوم شبابية على الملابس والأحذية والحقائب المدرسية.