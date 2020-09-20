ميريام فارس لم تخرج من منزلها منذ 7 شهور .. شاهد

رنا صلاح الدين - أكدت الفنانة اللبنانية ميريام فارس أنها لم تخرج من منزلها منذ 7 شهور، لافتة إلى أنها مازالت ملتزمة بالحجر الصحي داخل منزلها حتى الآن، بسبب انتشار فيروس "كورونا" المستجد.

ميريام شاركت جمهورها بصورة من داخل منزلها، على حسابها الخاص على موقع "انستجرام"، ظهرت فيها مرتدية ملابس فضفاضة، وتضع قبعة على رأسها.

الفنانة اللبنانية أرفقت الصورة بتعليق، قالت فيه: "بتصدقوا إنّي بعدني ملتزمة بالحجر الصحي من تاريخ ٢٣ فبراير ٢٠٢٠؟؟!! وإنتوا مين بعدو ملتزم؟؟".

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يُذكر أن ميريام شددت على أن أزمة كورونا منحتها وقتاً عائلياً ثميناً في تصريحات قالت فيها: «كنت أريد شراء الوقت قبل فيروس كورونا، واليوم أشعر أن حياتي جيدة وما لم يكن بامكاني القيام به من قبل الآن أنجزه بسرعة»، وأضافت: «تحضير الكيك كان يستغرق حوالي 15 دقيقة لأننا نكون على عجلة، بينما اليوم نأخذ وقتنا في المطبخ أنا وجايدن نلهو ونلعب خصوصاً أنه في عمر الـ 4 سنوات يحب أن يكتشف كل شيء بنفسه».

وعلى المستوى الفني والمهني، قالت ميريام: «غير مهتمة بالكليبات أو الحفلات، وهمي حالياً هو حماية رأس عائلتي وأن تمرّ هذه المرحلة على خير وسلام».