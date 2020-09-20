مادلين طبر تتغيب عن حفل زفاف ابنة شقيقتها: في قلبي غصة

رنا صلاح الدين - عبرت الفنانة اللبنانية مادلين طبر عن حزنها الشديد لعدم استطاعتها حضور حفل زفاف ابنة شقيقتها، والتي تحمل نفس اسمها "مادلين".

الفنانة اللبنانية نشرت صورة لشقيقة العروس، على حسابها الخاص على موقع "انستجرام"، وكشفت سبب تغيبها عن الحفل.

مادلين كتبت: "النهارده فرح بنت اختي فاتن واسمها على اسمي مادلين ايلي صعب.. اتمنى ليكي الهناء مع جوزك والصحه".

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وأضافت: "لاني مرتبطة بمسلسل الوجه الآخر الذي يعرض على cbc واحنا لسه بنصور على الهواء.. ولان يومين في الأسبوع الأحد زي النهارده والاتنين بقدم أيضا مباشر على الهواء برنامج على قناة TEN *@حلوة ياا دنيا*".

وتابعت: "وبسبب اجراءات الحجز في الفنادق للقادمين للبنان.. لم أسافر لأشارك بناتي وأختي الفرحة.. في قلبي غصه.. واتمنى للعروسين السعادة.. صورة اخت العروسه بنتي جورجينا".