بصور وكلمات مؤثرة.. ليلى علوي تحيي ذكرى وفاة جميل راتب

رنا صلاح الدين - أحيت الفنانة المصرية ليلى علوي ذكرى وفاة الفنان المصري الراحل جميل راتب، والتي توافق يوم 19 سبتمبر.

الفنانة المصرية نشرت مجموعة صور تجمعها بجميل راتب، من أعمالهما الفنية المختلفة، وذلك على حسابها الخاص على موقع "انستجرام".

ليلى أرفقت الصور بتعليق قالت فيه: "كنت الأب ليا في عملين قريبين لقلبي زى ما كنت الأب دايما ورا الكاميرا.. شغفك وحبك لشغلك وفنك متغيرش بمرور الزمن.. وحشتنا يا جميل".

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وجميل راتب ممثل مصري ولد في القاهرة عام 1926، بدأ حياته الفنية في عام 1946 من خلال السينما في أول فيلم له (أنا الشرق)، ثم اتجه للمسرح وعاد مرة أخرى للسينما في منتصف السبعينيات وقام بتقديم نحو 67 فيلماً.

شارك جميل راتب أيضا في بعض الأعمال الأجنبية ومن أبرزها فيلم "لورانس العرب"، كما شارك في العديد من المسلسلات التلفزيونية، تم تكريمه عدة مرات.

توفي جميل راتب يوم 19 سبتمبر عام 2018، وذلك بعدما فقد صوته بسبب أمراض الشيخوخة.