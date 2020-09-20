صور| محمد عبد الرحمن يحضر مسرحية "علاء الدين": "اتشرفت واتبسطت"

رنا صلاح الدين - عبر نجم "مسرح مصر" الفنان محمد عبد الرحمن الشهير بـ"توتا"، عن إعجابه بمسرحية "علاء الدين"، بطولة النجم أحمد عز، وإخراج مجدي الهواري.

وحرص توتا على مشاركة جمهوره بسلسلة صور خلال حضوره العرض المسرحي رفقة صديقه الفنان محمد أنور، ظهر من خلالها مع عددًا من الأبطال وعلى رأسهم أحمد عز.

وعلق محمد عبد الرحمن، على الصور الذي نشرها عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"، قائلًا:" اتشرفت واتبسطت جداً بحضور مسرحية علاء الدين للنجم الكبير احمد عز وكل النجوم كريم وثروت وجمعه وعم سامي وتارا وهشام، الحبايب المشاركين ف المسرحية والمنتج والمخرج الكبير مجدي الهواري.. شكراً على حسن استقبالكم بجد كان يوم حلو".

مسرحية علاء الدين من إخراج مجدي الهواري وبطولة النجم أحمد عز، ويشاركه البطولة كل من الفنانة تارا عماد (ياسمين) ومحمد ثروت (الجني)، وهشام إسماعيل (الوزير جعفر) وسامي مغاوري (السلطان)، إسلام إبراهيم (قفة)، محمد جمعة (فرعون).