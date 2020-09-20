بالأبيض والأسود.. أروى جودة تخطف الأنظار في أحدث جلسة تصوير (صور)

رنا صلاح الدين - خضعت الفنانة أروى جودة، لجلسة تصوير جديدة استطاعت أن تخطف بها الأنظار بالأبيض والأسود. وشاركت أروى جمهورها بصور من الفوتوسيشن الجديد الذي نال إعجاب مابعيه وأيضًا أصدقائها داخل الوسط الفني من بينهم النجمة سوسن بدر ومنى زكي ونجلاء بدر وهشام ماجد وسمر مرسي. Advertisements يذكر ان أروى جودة شاركت في حكاية ضمن قصص مسلسل "إلا أنا" بعنوان "سنين وعدت"، وتم عرضها قبل الموسم الرمضاني الماضي عبر شاشة dmc. حكاية "سنين وعدت" شارك في بطولتها جانب أروى جودة كل من أحمد صفوت و طارق عبدالعزيز وهبة عبدالغني وكارولين خليل، ومن سيناريو وحوار محمد الدباح وريم القماش، وإخراج أحمد شفيق .

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