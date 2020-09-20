بعد غنائها لوالدتها.. ابنة فيروز تشن هجوما عنيفا على مايا دياب

رنا صلاح الدين - شنت المخرجة ريما الرحباني، هجومًا عنيفًا على الفنانة اللبنانية مايا دياب، بعد غنائها لوالداتها جارة القمر النجمة فيروز.

كما هاجمت الرحباني شاشة mtv ، ورئيس مجلس إدارتها ميشال المرّ ، من خلال بيان مطول نشرته عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بسبب إحياء مايا حفلًا على القناة ، قالت فيه:"لازم ضروري يرجع في عدل وعدالة بهالبلد وتبلّش أوّل شي مهاما بإنّها ترد الحق لصحابو، وأوّل مين لازم يرجعلو حقّو هوّي جهاد المر لأن ميشو سقط سقط وكتّر! والتلفزيون بإيد الولد بيجرح!".

وأضافت:"لحدا يقنعني إنّو ميشو مش عامل إنجاز عالمي بجمع ذات المواصفات عند هالعدد من الموظفين اللي كلّن بينقطوا سَم بذات الكميّة مُستحيل! كأن من ضمن شروط السي ڤي للإنضمام لهالمحطة تنقيط السم! بس يا ميشو صدّقني ما كان ناقصَك مشاكل بهالحشرة التاريخيّة!".

وتابعت:"شوف كيف بدّك تضَبضِبن شوي بمعرفتك! أو تشَكِّلُن ع القليلة اذا ولَلْبُد إنو مثلاً شي بينقّط سَم شي بينقّط هَم شي بينقّط غَم! أحلى وهالنشاط الجديد بإنك تِرعى حفلات خيريّة من حساب غيرك ما حلوة منّك! لو بترجع للجذور وبترعى بقَر يمكن أحسن".

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ريما الرحباني

كما هاجمت رييما الفنانة مايا دياب، قائلة:" يا شيخة اعتمديلك شكل تنعرفك فيه والله ما عرفتك! ساعة بتنفخّي ساعة بتنفسّي ايش ده!على إش دي على أسود وأبيض! رعب العادي! يعني بصراحة صُعقت".

ريما الرحباني