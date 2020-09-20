غسان مسعود.. انطلاقة عالمية من "مملكة السماء"

يحتل الفنان السوري غسان مسعود مكانة رفيعة بين نجوم التمثيل، فهو يمتلك موهبة استثنائية أهلته لتقديم أعمال متميزة في السينما العربية والعالمية.



وفي ذكرى ميلاده التي تحل، الأحد، تلقي ”الخليج 365” الضوء على محطات مهمة ومؤثرة في مسيرته الفنية..





ولد غسان مسعود في 20 سبتمبر/أيلول 1958 بمدينة طرطوس السورية، وأتقن اللغة العربية بشكل دقيق، الأمر الذي جعله متحمسا وشغوفا بالمشاركة في الأعمال التاريخية في التلفزيون والمسرح.

من خشبة المسرح قرر مسعود العبور لقلوب الجماهير، وبعد عدد كبير من العروض الناجحة، رشحه المخرج "علاء الدين كوكش" للمشاركة في مسلسل"ذكريات الزمن القادم" من إنتاج عام 1990.

رغم نجاح وسطوع غسان مسعود في هذه المرحلة إلا أنه فضل العمل بالتدريس في معهد الفنون المسرحية بدمشق، واستمر في هذا الاتجاه لمدة 10 سنوات، وبعد ذلك أدرك أنه لن يستطيع الجمع بين التمثيل والتدريس فقرر التفرغ للتمثيل فقط.

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قدم مسعود للدراما العربية ما يقرب من 33 مسلسلا، أغلبها تاريخي مثل"الحجاج، صقر قريش، عمر، صلاح الدين الأيوبي".

كما قدم للمسرح 8 عروض من أبرزها "سكان الكهف، وصدى، وجنون في الاصطبل"، أما في السينما فقد صنع بصمة شديدة الوضوح، حيث شارك في بطولة أفلام عربية مثل "ظلال الصمت، فتاة شرقية".





ومن النطاق المحلي العربي خرج للعالمية، إذ رشحه المخرج العالمي ريدلي سكوت في عام 2005 للمشاركة في بطولة فيلم "مملكة السماء" والذي جسد خلاله شخصية القائد صلاح الدين الأيوبي.

نجح مسعود في استثمار الفرصة بشكل جيد، لذا توالت أعماله العالمية مثل فيلم "قراصنة الكاريبي" عام 2007، ثم عاد للعمل مع المخرج ريدلي سكوت عام 2014 من خلال فيلم "خروج الآلهة والملوك".

ولم ينشغل مسعود بفنه عن تكوين بيت وعائلة، حيث تزوج ورزقه الله بـ"لوتس والسدير" ويعتبر أسرته الصغيرة مصدر سعادته الحقيقية.



