شكرا لقرائتكم خبر عن أروى جودة تتألق فى جلسة تصوير جديدة بالأبيض والأسود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت النجمة أروي جودة جمهورها بصور من جلسة تصوير جديدة لها عبر حسابها بموقع "انستجرام"، تألقت بها بفستان من اللونين الأبيض والأسود، والتي لاقت إعجاب عدد كبير من متابعيها والذين شبههوها بنجوم هوليوود، من ناحية أخري بدأت أروي جودة تصوير حكاية "فى أمل"، من مسلسل "نمرة اتنين" والذي يشاركها فى بطولة الحكاية النجم آسر ياسين ، للمخرج هانى خليفة، وتأليف سما عبد الخالق.



اروي جودة



اروي

صورة أخري

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اروي جودة

ويترقب الجمهورعرض مسلسل "نمرة اتنين"، الذى تم الإعلان عنه الأيام الماضية، فهو عمل درامى جديد ومختلف، يضم مجموعة كبيرة من النجوم، ينتمى لنوعية الـ8 حلقات المتصلة المنفصلة، ويضم قصصا مختلفة عن العلاقات ومفهوم الرومانسية فى المجتمع الحديث، ويعرض القصص بطريقة شيقة وجذابة.



اروي

مسلسل "نمرة اتنين" يعد من الأعمال المختلفة فى الدراما ومن النجوم الذين يشاركون فى المسلسل "نيللى كريم، ومنى زكى وإياد نصار، وعمرو يوسف، وشيرين رضا وماجد الكدوانى وأحمد مالك وأمينة خليل وعادل كرم".

وانتهى صناع المسلسل من تصوير 4 حلقات من العمل، حيث انتهت نيللى كريم من التصوير بشكل نهائى وصورت فى دولة لبنان، للمخرج تامر محسن، كما انتهت الفنانة شيرين رضا من التصوير، وأيضا الفنانة أمينة خليل والفنان ماجد الكدوانى وإياد نصار وعادل كرم، وحتى الأن لم تحدد الجهة المنتجة موعد عرض المسلسل على المنصات الإلكترونية، ويتبقى 4 حلقات يتم استئناف تصويرهم الفترة المقبلة أبطالهم النجمة منى زكى وعمرو يوسف وأحمد مالك رغم تصوير برومو المسلسل للترويج.